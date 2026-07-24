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Воронежцы несут цветы и игрушки к дому, где при атаке БПЛА погиб ребёнок

Стихийный мемориал возник после трагедии 23 июля.

Источник: АиФ Воронеж

Стихийный мемориал появился у дома в одном из населённых пунктов в пригороде Воронежа, где при атаке БПЛА в ночь на 23 июля погиб трёхлетний мальчик. Об этом сообщили в районной администрации.

Местные жители несут к повреждённому зданию цветы, игрушки и свечи, чтобы почтить память малыша.

Глава муниципалитета в своём обращении выразила соболезнования родным и близким погибшего ребёнка. Также она отметила, что администрация находится рядом с семьёй и разделяет тяжесть случившегося.

Напомним, что в ночь трагедии в небе над Воронежской областью сбили 36 беспилотников. При атаке ВСУ также пострадали родители погибшего мальчика. Кроме того, лёгкие ранения получил 19-летний парень. После массового налёта вражеских БПЛА в регионе повреждены склад одного из популярных в России маркетплейсов, частные и многоквартирные дома, автомобили. Подробности — в нашем материале.

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