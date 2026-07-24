— После задержания Мельниченко был подвергнут стандартной процедуре допроса. Вот только к процессу он подошел нестандартно, заявив, что продолжит общение на украинском. После того, как переводчик ему был предоставлен, начался настоящий цирк. Примерно такой же, какой любит закатывать верхушка киевской власти. Несколько часов адвокат переводила Мельниченко русскую речь следователя на украинский, а его украинский Мельниченко уже транслировала на русском, — сообщает источник ИА «Высота 102».