Волгоградец получил 8 лет колонии за смертельное избиение сожителя матери

Житель Волгограда проведет ближайшие 8 лет в колонии строгого режима. Такое наказание суд назначил мужчине за жестокое избиение, которое привело к смерти его отчима.
Трагедия разыгралась в конце мая 2025 года. Как сообщили в региональном управлении следственного комитета, между мужчинами вспыхнул конфликт. В ходе ссоры волгоградец набросился на потерпевшего: он бил его руками и ногами по голове и лицу, а также несколько раз с силой швырял на пол.
После избиения 49-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Почти целый месяц врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался от открытой черепно-мозговой травмы и массивного кровоизлияния в мозг.
Суд признал подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Свой срок он будет отбывать в колонии строгого режима.
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