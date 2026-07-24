Волгоградец получил 8 лет колонии за смертельное избиение сожителя матери

Трагедия разыгралась в конце мая 2025 года. Как сообщили в региональном управлении следственного комитета, между мужчинами вспыхнул конфликт. В ходе ссоры волгоградец набросился на потерпевшего: он бил его руками и ногами по голове и лицу, а также несколько раз с силой швырял на пол.