Воронежский адвокат взял 300 тыс руб у женщины, чтобы ослабить полицейский надзор над ее сыном и обманул

В апреле 2026 года мужчина получил 300 тыс рублей от жительницы Воронежа за решение вопроса о послаблении административного надзора в отношении ее сына, осужденного за совершение тяжких преступлений. Деньги якобы предназначались для передачи сотрудникам полиции, фактически адвокат распорядился ими по своему усмотрению. На самом деле, у него отсутствовали какие-либо возможности влиять на принятие подобных решений. Его поймали сотрудники регионального управления ФСБ.