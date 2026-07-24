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Воронежский адвокат взял 300 тыс руб у женщины, чтобы ослабить полицейский надзор над ее сыном и обманул

Теперь его будут судить за мошенничество в крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

Будут судить 35-летнего адвоката филиала Воронежской областной коллегии адвокатов. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

В апреле 2026 года мужчина получил 300 тыс рублей от жительницы Воронежа за решение вопроса о послаблении административного надзора в отношении ее сына, осужденного за совершение тяжких преступлений. Деньги якобы предназначались для передачи сотрудникам полиции, фактически адвокат распорядился ими по своему усмотрению. На самом деле, у него отсутствовали какие-либо возможности влиять на принятие подобных решений. Его поймали сотрудники регионального управления ФСБ.

— Уголовное дело направлено в Левобережный райсуд Воронежа, — отметили в прокуратуре Воронежской области.

Следователем СК наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 2,5 млн рублей.

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