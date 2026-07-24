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В Красноярске на детской площадке мужчина ударил ребенка

Красноярска полиция проверяет информацию о конфликте на детской площадке.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на детской площадке мужчина ударил ребенка. Такую информацию выявили сотрудники полиции города в ходе мониторинга социальных сетей и мессенджеров. Заявлений по этому поводу в правоохранительные органы не поступало, но удалось установить, что инцидент произошел в микрорайоне Преображенском, на улице Петра Подзолкова.

— Информация в установленном порядке будет инициативно зарегистрирована. Инспекторы по делам несовершеннолетних проведут проверку, по результатам которой установят все обстоятельства происшествия и примут решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.