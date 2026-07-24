В Красноярске на детской площадке мужчина ударил ребенка. Такую информацию выявили сотрудники полиции города в ходе мониторинга социальных сетей и мессенджеров. Заявлений по этому поводу в правоохранительные органы не поступало, но удалось установить, что инцидент произошел в микрорайоне Преображенском, на улице Петра Подзолкова.