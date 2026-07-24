Омского производителя топлива осудят за уклонение от налогов на 3 млрд рублей

Управление Следственного комитета по Омской области сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении руководителя и учредителя ООО «Экорос-Сибирь». Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
По версии следствия, с января 2018 по декабрь 2020 года глава предприятия, специализировавшегося на производстве и сбыте дизельного топлива, подавала в налоговые органы ложные сведения об объемах выпускаемой продукции. В результате скрытого от учета оборота 445 тысяч тонн топлива компания недоплатила в бюджет более 3 млрд рублей в виде акцизов и НДС.
В ходе расследования силовики провели обыски и выемки документов у 70 контрагентов компании в различных регионах России, проанализировали 30 томов документации и провели ряд экспертиз. В качестве компенсации нанесенного государству ущерба был наложен арест на имущество обвиняемой на сумму 3,174 млрд рублей, включая недвижимость в Санкт-Петербурге. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.