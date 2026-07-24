Омского производителя топлива осудят за уклонение от налогов на 3 млрд рублей

По версии следствия, с января 2018 по декабрь 2020 года глава предприятия, специализировавшегося на производстве и сбыте дизельного топлива, подавала в налоговые органы ложные сведения об объемах выпускаемой продукции. В результате скрытого от учета оборота 445 тысяч тонн топлива компания недоплатила в бюджет более 3 млрд рублей в виде акцизов и НДС.