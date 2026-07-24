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В Морозовске сгорела «ГАЗель», есть пострадавший

Полыхающую «ГАЗель» потушили в Морозовске, пожар мог произойти из-за поджога.

Источник: Комсомольская правда

На улице Щаденко в Морозовске сгорела «ГАЗель», пострадал мужчина. Инцидент произошел 23 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Пострадавший мужчина пытался самостоятельно справиться с пламенем, но получил ожоги рук и спины. Пожар на четырех квадратных метрах потушили четыре сотрудника МЧС, задействовали одну спецмашину, — рассказали в экстренном ведомстве.

Предварительно, транспорт мог загореться после поджога.

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