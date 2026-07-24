Пока хозяйка стояла рядом: в Астане из автомобиля украли сумку Valentino за миллион тенге

Как сообщает ведомственный сайт МВД, инцидент произошел в микрорайоне Шубар Астаны в темное время суток.
«Пока владелица автомобиля Volkswagen Polo разговаривала со своей знакомой возле машины, злоумышленник незаметно подошел к незапертому автомобилю и похитил с переднего пассажирского сиденья сумку Valentino стоимостью около 1 млн тенге. В сумке находились 60 тыс. тенге и личные документы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его.
Как выяснилось, на следующий день после кражи он спрятал похищенную сумку, а денежные средства успел потратить. Вещественное доказательство изъято и возвращено законной владелице.
«Установлено, что задержанный ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. По факту кражи проводится досудебное расследование», — сообщили в полиции.
Правоохранители напомнили, что преступники нередко пользуются даже кратковременной невнимательностью автовладельцев.
"Не оставляйте в салоне автомобиля сумки, деньги, документы и другие ценные вещи на видном месте.
Даже если вы отходите всего на несколько минут, обязательно закрывайте двери и окна автомобиля и ставьте его на сигнализацию", — добавили в полиции.