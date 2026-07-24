Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пока хозяйка стояла рядом: в Астане из автомобиля украли сумку Valentino за миллион тенге

В Астане злоумышленник украл из автомобиля люксовую сумку, пока владелица машины разговаривала со знакомой на улице, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Polisia.kz

Как сообщает ведомственный сайт МВД, инцидент произошел в микрорайоне Шубар Астаны в темное время суток.

«Пока владелица автомобиля Volkswagen Polo разговаривала со своей знакомой возле машины, злоумышленник незаметно подошел к незапертому автомобилю и похитил с переднего пассажирского сиденья сумку Valentino стоимостью около 1 млн тенге. В сумке находились 60 тыс. тенге и личные документы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его.

Как выяснилось, на следующий день после кражи он спрятал похищенную сумку, а денежные средства успел потратить. Вещественное доказательство изъято и возвращено законной владелице.

«Установлено, что задержанный ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. По факту кражи проводится досудебное расследование», — сообщили в полиции.

Правоохранители напомнили, что преступники нередко пользуются даже кратковременной невнимательностью автовладельцев.

"Не оставляйте в салоне автомобиля сумки, деньги, документы и другие ценные вещи на видном месте.

Даже если вы отходите всего на несколько минут, обязательно закрывайте двери и окна автомобиля и ставьте его на сигнализацию", — добавили в полиции.