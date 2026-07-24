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Пожарные спасли нижегородца из горящей квартиры

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Сотрудники МЧС спасли жителя Нижнего Новгорода из горящей квартиры, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера, когда огонь уже охватил квартиру на первом этаже многоквартирного дома по улице Павла Орлова. Из-за сильного задымления подъезда возникла угроза для жителей верхних этажей.

В результате пожара обгорело имущество на общей площади 12 квадратных метров. К тушению возгорания привлекались 22 специалиста и 6 единиц спецтехники.

По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Ранее сообщалось, что жительница Канавинского района погибла в огне.

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