Пожарные спасли нижегородца из горящей квартиры

Сотрудники МЧС спасли жителя Нижнего Новгорода из горящей квартиры, сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера, когда огонь уже охватил квартиру на первом этаже многоквартирного дома по улице Павла Орлова. Из-за сильного задымления подъезда возникла угроза для жителей верхних этажей.
В результате пожара обгорело имущество на общей площади 12 квадратных метров. К тушению возгорания привлекались 22 специалиста и 6 единиц спецтехники.
По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Ранее сообщалось, что жительница Канавинского района погибла в огне.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше