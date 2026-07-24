При атаке на предприятие в Кирове погибли шесть человек

По словам главы региона, шесть человек от полученных ранений скончались на месте. «Выражаю слова глубокой скорби и соболезную родным и близким погибших. Всем семьям Правительство Кировской области окажет всемерную поддержку», — заявил губернатор. Он также уточнил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, часть из них госпитализирована, остальные проходят амбулаторное лечение.