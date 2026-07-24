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При атаке на предприятие в Кирове погибли шесть человек

Губернатор Кировской области подтвердил гибель шести человек и ранение 26 при атаке на местное предприятие. Пожар на объекте полностью потушен, коммунальные службы восстановили электроснабжение и водоснабжение. Специалисты готовятся обследовать ближайшие дома, чтобы определить масштаб повреждений.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Кирове в результате атаки со стороны ВСУ на одно из предприятий погибли шесть человек, еще 26 получили различные травмы. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

По словам главы региона, шесть человек от полученных ранений скончались на месте. «Выражаю слова глубокой скорби и соболезную родным и близким погибших. Всем семьям Правительство Кировской области окажет всемерную поддержку», — заявил губернатор. Он также уточнил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, часть из них госпитализирована, остальные проходят амбулаторное лечение.

К настоящему моменту пожар на территории атакованного предприятия полностью ликвидирован. Экстренные и коммунальные службы продолжают устранять последствия удара: уже восстановлена подача электричества и водоснабжения. В ближайшее время специалисты проведут обследование близлежащих жилых домов для оценки ущерба и принятия решений об оказании помощи жильцам.

Власти региона напомнили жителям о строгом запрете на публикацию в СМИ, социальных сетях и чатах любых фото- и видеоматериалов с места происшествия. Губернатор настоятельно призвал граждан неукоснительно соблюдать это требование безопасности.

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