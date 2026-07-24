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Безработный мужчина вскрыл лопатой пять платежных терминалов в Кронштадте

Мужчина похитил 15 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Безработный мужчина вскрыл лопатой пять платежных терминалов в Кронштадте. Инцидент произошел 23 июля на автомойке самообслуживания. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

— Оператор автомойки сообщил о краже. По его словам, на Кронштадтском шоссе, дом 21, из терминалов пропали деньги, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что местный житель использовал лопату для взлома пяти аппаратов. Задержанным оказался безработным. В настоящее время он находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

СК