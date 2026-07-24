Безработный мужчина вскрыл лопатой пять платежных терминалов в Кронштадте. Инцидент произошел 23 июля на автомойке самообслуживания. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.