Житель Красноярска устроил ночную пальбу по шумной компании

Житель Красноярска устроил ночную пальбу в центре города, за что и стал фигурантом уголовного дела. Как рассказали в пресс-службе полиции, все произошло 18 июля на улице Урицкого. Конфликт разгорелся между мужчиной 1985 года рождения, который приехал на своей машине, и молодыми людьми.