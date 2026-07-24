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Житель Красноярска устроил ночную пальбу по шумной компании

На участника конфликта в центре Красноярска завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Житель Красноярска устроил ночную пальбу в центре города, за что и стал фигурантом уголовного дела. Как рассказали в пресс-службе полиции, все произошло 18 июля на улице Урицкого. Конфликт разгорелся между мужчиной 1985 года рождения, который приехал на своей машине, и молодыми людьми.

Кто стал зачинщиком конфликта, устанавливается. Но одними словами не ограничилось. Автомобилист достал оружие и сделал пару прицельных выстрелов в ногу молодого человека. После чего скрылся.

На месте найдены две гильзы. А после, когда установили личность стрелявшего, в его машине обнаружили и оружие. На него у владельца разрешение есть.

Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». А это до семи лет лишения свободы.