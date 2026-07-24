Облил горючей жидкостью и поджег: калининградец задержан за попытку убийства сожительницы

По данным следствия, в ночь на 22 июля в квартире дома по ул. А. Невского нетрезвый мужчина в ходе бытового конфликта облил сожительницу жидкостью для заправки зажигалок и поджег. Находившийся в тот момент в квартире их общий знакомый сбил пламя и оказал пострадавшей помощь, благодаря чему 29‑летняя женщина она осталась жива.