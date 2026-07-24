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ГАИ ищет очевидцев ДТП со скрывшимся самокатчиком в Калининграде

Наезд на пешехода был совершён на ул. Румянцева.

Региональное управление ГАИ просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 24 июля в 8:40 на ул. Румянцева в Калининграде.

«В районе дома № 3 неустановленный водитель электросамоката при движении по тротуару допустил наезд на пешехода 1990 года рождения, после чего водитель СИМ скрылся с места происшествия. В результате дорожного происшествия пешеход получила телесные повреждения. Если вы стали очевидцем этого ДТП, видели самокатчика до или после происшествия, располагаете видеозаписями с регистраторов или камер наружного наблюдения в этом районе, просьба сообщить в ОБ ДПС Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.

Контакты Госавтоинспекции:

— дежурная часть: 552−511,

— отделение розыска: 552−526 или 8 (921) 264−34−47.

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