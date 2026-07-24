Минчанин позвонил в милицию после поступка своей 89-летней матери

Жертвой телефонных мошенников стала 89-летняя минчанка. Женщине на домашний телефон позвонил неизвестный, представившись ее сыном. Мужичина взволнованным голосом сообщил о серьезных травмах, полученных при падении с лестницы. Он находится в больнице и ему необходима срочная дорогостоящая операция.