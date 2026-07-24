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Минчанин позвонил в милицию после поступка своей 89-летней матери

Белоруска лишилась 20 000 долларов после звонка о падении ее сына с лестницы.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин позвонил в милицию после поступка своей 89-летней матери. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.

Жертвой телефонных мошенников стала 89-летняя минчанка. Женщине на домашний телефон позвонил неизвестный, представившись ее сыном. Мужичина взволнованным голосом сообщил о серьезных травмах, полученных при падении с лестницы. Он находится в больнице и ему необходима срочная дорогостоящая операция.

После этого пенсионерке поступил еще один звонок, но уже от женщины- «медработника», которая подтвердила сказанную ранее информацию. Звонившая просила немедленном передать деньги на лечение.

«Поверив злоумышленникам, пенсионерка собрала все свои сбережения и передала прибывшему к ней курьеру более 20 000 долларов США», — привели подробности в милиции.

Настоящий сын пенсионерки, узнав про случившееся, понял, что его мать стала жертвой мошенников, и позвонил в милицию. Заведено уголовное дело.

Тем временем госпредприятие себе в ущерб дало займ замдиректора на 430 000 рублей под 1% на 20 лет — вмешался КГК.

Ранее белоруска лишилась 65 000 рублей после звонка об ошибке при начислении пенсии.

А еще вуз вызвал милицию на студентку-первокурсницу.

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