Минчанин позвонил в милицию после поступка своей 89-летней матери. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.
Жертвой телефонных мошенников стала 89-летняя минчанка. Женщине на домашний телефон позвонил неизвестный, представившись ее сыном. Мужичина взволнованным голосом сообщил о серьезных травмах, полученных при падении с лестницы. Он находится в больнице и ему необходима срочная дорогостоящая операция.
После этого пенсионерке поступил еще один звонок, но уже от женщины- «медработника», которая подтвердила сказанную ранее информацию. Звонившая просила немедленном передать деньги на лечение.
«Поверив злоумышленникам, пенсионерка собрала все свои сбережения и передала прибывшему к ней курьеру более 20 000 долларов США», — привели подробности в милиции.
Настоящий сын пенсионерки, узнав про случившееся, понял, что его мать стала жертвой мошенников, и позвонил в милицию. Заведено уголовное дело.
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