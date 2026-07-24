Жительница Башкирии лишилась денег из-за фейкового приложения о бензине

С заявлением в полицию обратилась 48-летняя местная жительница, обнаружившая пропажу 55 тысяч рублей со своего счета. По предварительным данным МВД по РБ, женщина стала жертвой новой схемы дистанционного мошенничества. Так, аферисты распространяют поддельное мобильное приложение, которое якобы мониторит наличие топлива на автозаправочных станциях. Злоумышленники предлагают скачать его через поисковые системы или сторонние ссылки в интернете под предлогом получения скидок и бонусов при покупке бензина.