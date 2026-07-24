Румынский истребитель F-16 сбил беспилотник в воздушном пространстве страны

ВВС Румынии перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, нарушивший воздушные границы государства. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан, передает агентство Agerpres.
По словам главы государства, инцидент произошел около 11:00 по московскому времени. Нарушитель был сбит румынским пилотом, управлявшим истребителем F-16. Президент подчеркнул, что операция по ликвидации БПЛА проводилась над ненаселенной местностью, благодаря чему угрозы для гражданского населения удалось избежать.
Как уточняет румынский портал Spotmedia, для контроля обстановки с авиабаз Михаил Когэлничану и Фетешть последовательно поднялись два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии и два румынских F-16, несших патрулирование в рамках миссии НАТО. В районах Тулча и Брэила была объявлена воздушная тревога с рассылкой экстренных оповещений населения RO-Alert. В 11:02 румынский F-16 атаковал цель и успешно поразил аппарат.