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Румынский истребитель F-16 сбил беспилотник в воздушном пространстве страны

Румынский F-16 сбил БПЛА над ненаселенной местностью. По данным Spotmedia, в воздух также поднимались истребители Eurofighter ВВС Италии, а в районах Тулча и Брэила объявлялась тревога.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

ВВС Румынии перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, нарушивший воздушные границы государства. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан, передает агентство Agerpres.

По словам главы государства, инцидент произошел около 11:00 по московскому времени. Нарушитель был сбит румынским пилотом, управлявшим истребителем F-16. Президент подчеркнул, что операция по ликвидации БПЛА проводилась над ненаселенной местностью, благодаря чему угрозы для гражданского населения удалось избежать.

Как уточняет румынский портал Spotmedia, для контроля обстановки с авиабаз Михаил Когэлничану и Фетешть последовательно поднялись два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии и два румынских F-16, несших патрулирование в рамках миссии НАТО. В районах Тулча и Брэила была объявлена воздушная тревога с рассылкой экстренных оповещений населения RO-Alert. В 11:02 румынский F-16 атаковал цель и успешно поразил аппарат.

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