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Задержан подозреваемый в смертельном поджоге дома в Нижнем Новгороде

32-летнего нижегородца подозревают в том, что он поджёг бумагу в подъезде: 73-летняя женщина погибла, мужчина в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога многоквартирного дома на улице Искры в Канавинском районе Нижнего Новгорода, в результате которого погибла 73-летняя женщина и пострадал мужчина. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, в ночь на 23 июля 32-летний ранее судимый местный житель из хулиганских побуждений поджёг бумагу в подъезде. В результате возникшего пожара одна из жительниц скончалась, а мужчина был госпитализирован с термическими ожогами. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции по горячим следам, следствие ходатайствует об его аресте.

Отметим, что это уже не первый случай смертельного поджога за последнее время: ранее произошёл пожар на улице Тираспольской, где площадь возгорания составила 200 квадратных метров, в результате чего также погибла женщина и пострадали два человека.