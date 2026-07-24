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Волгоградец из пронзенной ломом машины находится в тяжелом состоя

Пассажир иномарки, по роковому стечению обстоятельств получивший ранение из-за угодившего в лобовое стекло.

Пассажир иномарки, по роковому стечению обстоятельств получивший ранение из-за угодившего в лобовое стекло куска металлического лома, находится в тяжелом состоянии.

— Пациент получает медицинскую помощь в условиях реанимационного отделения больницы СМП № 25. Его состояние врачи называют тяжелым, — лаконично прокомментировали в областном комитете здравоохранения.

Страшное происшествие случилось накануне на Третьей Продольной магистрали. На участке дороги в Тракторозаводском районе в Toyota Camry угодил металлический лом. По информации полицейских, на изделие из металла наехал КАМАЗ, после чего оно «сыграло» в иномарку.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области и из архива V102.ru.