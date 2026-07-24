Назван район Воронежа с наибольшим количеством пропавших без вести людей

В Воронежской области по итогам первых шести месяцев 2026 года зарегистрировали 1583 заявления об исчезновении людей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 23 июля.
В ходе первоначальных поисков найти удалось 1461 человека. Ещё 357 жителей региона, которые исчезли в разные годы, до сих пор не найдены.
Наибольшее число пропавших наблюдается в четырёх районах столицы Черноземья: 36 — в Левобережном, 31 — в Железнодорожном, 30 — в Коминтерновском, 17 — в Советском.
По четырём фактам исчезновения граждан Следственный комитет возбудил уголовные дела. Все они были прекращены после того, как пропавших нашли.
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