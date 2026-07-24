Ещё один крупный пожар произошёл в Нижнем Новгороде

В Сормовском районе Нижнего Новгорода произошёл пожар в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
К моменту прибытия первых спасательных подразделений из окна квартиры на седьмом этаже шёл густой дым, а в самом помещении горела комната. Из-за сильного задымления пожарные эвакуировали из опасной зоны 10 человек. В результате происшествия пострадал один человек, огонь повредил имущество на площади 10 квадратных метров.
К ликвидации возгорания привлекались 24 специалиста и 6 единиц техники МЧС. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.
Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в смертельном поджоге дома в Нижнем Новгороде.