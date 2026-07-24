Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ещё один крупный пожар произошёл в Нижнем Новгороде

Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже многоэтажки в Сормовском районе из-за проблем с элекросети.

В Сормовском районе Нижнего Новгорода произошёл пожар в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

К моменту прибытия первых спасательных подразделений из окна квартиры на седьмом этаже шёл густой дым, а в самом помещении горела комната. Из-за сильного задымления пожарные эвакуировали из опасной зоны 10 человек. В результате происшествия пострадал один человек, огонь повредил имущество на площади 10 квадратных метров.

К ликвидации возгорания привлекались 24 специалиста и 6 единиц техники МЧС. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в смертельном поджоге дома в Нижнем Новгороде.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше