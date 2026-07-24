Многодетную казахстанку осудили после неудачной крупной сделки

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, судом района Турара Рыскулова рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемой в неоднократном мошенничестве, совершенном в крупном размере (п. 1 и 4 ч.3 ст. 190 УК).
Судом установлено, что в 2024 году подсудимая занималась поставкой бумаги формата А4 для образовательных учреждений. После неудачной крупной сделки она сама стала жертвой мошенников.
Не имея возможности исполнить обязательства перед заказчиками, женщина под предлогом выгодного инвестирования и получения высокой прибыли начала вводить своих знакомых в заблуждение и получала от них денежные средства.
В результате нескольким потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 25 млн тенге. До рассмотрения дела в суде подсудимая частично возместила ущерб, однако невозмещенной осталась сумма 12,3 млн тенге.
Вина доказана показаниями сторон, свидетелей и вещественными доказательствами.
Прокурор просил назначить подсудимой с применением Закона об амнистии 3 года 6 месяцев лишения свободы.
Подсудимая частично признала вину, раскаялась, указала на частичное возмещение ущерба и наличие на иждивении 4 малолетних детей.
Потерпевшие в целом поддержали предъявленное обвинение. Часть из них отказалась от гражданских исков, поскольку деньги передавались через третьих лиц, они намерены обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. Одна потерпевшая просила не лишать женщину свободы с учетом наличия у нее малолетних детей.
Приговором суда подсудимая признана виновной по п.1 и 4 ч.3 ст. 190 УК, ей назначено 4 года лишения свободы. С применением Закона об амнистии срок наказания сокращен на ¼ часть и окончательно назначено 3 года лишения свободы.
На основании ч.1 ст. 74 УК исполнение наказания отсрочено на 5 лет в связи с наличием у осужденной 4 малолетних детей.
Приговор не вступил в законную силу.