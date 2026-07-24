Многодетную казахстанку осудили после неудачной крупной сделки

Потерпевшие в целом поддержали предъявленное обвинение. Часть из них отказалась от гражданских исков, поскольку деньги передавались через третьих лиц, они намерены обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. Одна потерпевшая просила не лишать женщину свободы с учетом наличия у нее малолетних детей.