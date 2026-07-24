Уфимца, напавшего на пенсионера, арестовали.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, пьяный обвиняемый вечером 13 июля во дворе многоквартирного дома по улице Гафури совершил нападение на 71-летнего мужчину. Он нанес потерпевшему удары руками и ногами по различным частям тела, а также отобрал его мобильный телефон. Потерпевшему были причинены телесные повреждения, в том числе закрытый перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости.