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В Самарской области нашли тело второго утонувшего мальчика

САРАТОВ, 24 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции извлекли тело второго мальчика, утонувшего в среду в реке Самара в Борском районе Самарской области, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.

Источник: РИА Новости

Ранее ведомство сообщало, что в среду вечером поступила информация о том, что на реке утонули мальчики 2009 и 2012 годов рождения. Очевидцы спасли третьего ребенка 2011 года рождения. Сотрудники поисково-спасательной службы нашли тело старшего мальчика в тот же день, поиски второго продолжались.

«В 13.13 (12.13 мск — ред.) 24.07.2026 сотрудниками полиции проведены работы по извлечению тела погибшего мальчика 2012 года рождения», — говорится в сообщении управления МЧС в канале на платформе «Макс».

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