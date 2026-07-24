В Самарской области нашли тело второго утонувшего мальчика

Ранее ведомство сообщало, что в среду вечером поступила информация о том, что на реке утонули мальчики 2009 и 2012 годов рождения. Очевидцы спасли третьего ребенка 2011 года рождения. Сотрудники поисково-спасательной службы нашли тело старшего мальчика в тот же день, поиски второго продолжались.
«В 13.13 (12.13 мск — ред.) 24.07.2026 сотрудниками полиции проведены работы по извлечению тела погибшего мальчика 2012 года рождения», — говорится в сообщении управления МЧС в канале на платформе «Макс».
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше