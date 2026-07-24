В Черепанове подростки подожгли венки у Вечного огня

В Черепанове неизвестные, предположительно несовершеннолетние, подожгли памятные венки у Вечного огня на Мемориале Славы. В результате был поврежден постамент и мемориальная надпись. Об этом рассказала администрация.
В администрации Черепанова сообщили, что инцидент произошел 22 июля. По предварительной информации, неизвестные подожгли венки от Вечного огня. После пожара оказался поврежден постамент мемориала и надпись.
Власти назвали произошедшее актом вандализма и напомнили, что за осквернение символов воинской славы и повреждение мемориалов предусмотрена уголовная ответственность.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили КП-Новосибирск, что по факту происшествия организована проверка.
— Материал зарегистрирован в МО МВД России «Искитимский». Проводится проверка, — прокомментировали КП-Новосибирск в полиции.