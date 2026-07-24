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Жительница Волжского продала паспорт и карту за 10 тысяч рублей

23-летняя волжанка захотела легких денег и отдала свои документы мошенникам, теперь ей грозит уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские Волжского задержали 23-летнюю местную жительницу, которая продала свои паспортные данные и банковскую карту неизвестным. Девушка хотела заработать легкие деньги, но попала под уголовное преследование, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

В июле 2025 года волжанка нашла в интернете предложение о быстром заработке. Неизвестный попросил ее паспортные данные для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Девушка согласилась и получила 5 тысяч рублей. Сама она никаким бизнесом не занималась — просто отдала документы мошенникам.

Позже выяснилось, что до этого она продала тому же человеку свою банковскую карту — тоже за 5 тысяч рублей. Теперь в отношении волжанки возбудили сразу два уголовных дела.