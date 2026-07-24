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Жительница Нагайбакского района систематически спаивала 16‑летнюю подругу

20-летней девушке грозит до 4 лет лишения свободы.

Источник: 1obl.ru

В Нагайбакском округе возбуждено уголовное дело в отношении 20‑летней местной жительницы — ее подозревают в вовлечении несовершеннолетней в систематическое употребление алкоголя. Подробности дела рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полиции установили, что девушка неоднократно предлагала спиртное своей 16‑летней знакомой, фактически приучая ее к распитию алкогольной продукции.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). Санкция — вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.

В полиции напомнили, что за распитие спиртного подростками до 16 лет ответственность несут родители (штраф от 1500 до 2000 рублей). А за вовлечение ребенка в употребление алкоголя посторонними лицами предусмотрен штраф уже от 1500 до 3000 рублей.

С 16 лет подростки отвечают за распитие в общественных местах сами — штраф до 1500 рублей или административный арест до 15 суток. Но в данном случае речь идет об уголовной ответственности для взрослой подозреваемой.