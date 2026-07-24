Жительница Нагайбакского района систематически спаивала 16‑летнюю подругу

В полиции напомнили, что за распитие спиртного подростками до 16 лет ответственность несут родители (штраф от 1500 до 2000 рублей). А за вовлечение ребенка в употребление алкоголя посторонними лицами предусмотрен штраф уже от 1500 до 3000 рублей.