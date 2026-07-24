Житель Воронежской области обманом получил 0,9 млн руб из бюджета

Условным сроком отделался 39-летний житель Богучарского района Воронежской области за махинации с соцвыплатами. Мужчина в конце 2019 года получил 945 тыс рублей из бюджета на улучшение жилищных условий в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Для этого он подал в соцорганы документы, содержащие ложные сведения о его основном месте работы в крестьянско-фермерском хозяйстве, руководителем которого является его родственник. Деньги он потратил на собственные нужды.