В Башкирии поставщика обедов в детские лагеря осудили за хищение денег

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Башкирии.
Подсудимый, будучи генеральным директором компании «Общепит», вместе с неустановленным лицом похитил из бюджета крупную сумму при исполнении муниципальных контрактов на оказание услуг по организации ежедневного детского питания в детских лагерях и общеобразовательных учреждениях Бирска. В результате муниципальному бюджету и бюджету Башкирии причинен серьезный ущерб.
Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года с испытательным сроком на тот же период, а также штраф в размере 200 тысяч рублей.