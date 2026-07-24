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В Башкирии поставщика обедов в детские лагеря осудили за хищение денег

Бирский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Бирска, обвиняемого в хищении бюджетных средств.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Башкирии.

Подсудимый, будучи генеральным директором компании «Общепит», вместе с неустановленным лицом похитил из бюджета крупную сумму при исполнении муниципальных контрактов на оказание услуг по организации ежедневного детского питания в детских лагерях и общеобразовательных учреждениях Бирска. В результате муниципальному бюджету и бюджету Башкирии причинен серьезный ущерб.

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года с испытательным сроком на тот же период, а также штраф в размере 200 тысяч рублей.