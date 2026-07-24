МВД: погибшим в ДТП военным было 21 и 26 лет

«Сегодня около 8:00 на 12-м километре автодороги Осиповичи — Барановичи, по предварительной информации, 20-летний водитель грузовика МАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, находившиеся в кузове автомобиля 21-летний и 26-летний пассажиры погибли. Другие пострадавшие в аварии были доставлены в больницу.
По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова на место ДТП отправился временно исполняющий обязанности по должности начальника ГУ ГАИ МВД Андрей Гаркуша.
Ранее Минобороны сообщило, что в этой автомобильной аварии погибли сержант-контрактник Шабуневич А. В. и рядовой-срочник Киба К. А. Военное ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 464 (нарушение правил вождения или эксплуатации транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК.