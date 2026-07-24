МВД: погибшим в ДТП военным было 21 и 26 лет

«Сегодня около 8:00 на 12-м километре автодороги Осиповичи — Барановичи, по предварительной информации, 20-летний водитель грузовика МАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства», — говорится в сообщении.