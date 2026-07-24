МВД сделало заявление после смертельного ДТП с военными под Осиповичами

Временно исполняющий обязанности по должности начальника ГАИ Министерства внутренних дел Андрей Гаркуша сделал заявление после смертельного ДТП с военными под Осиповичами. Видео опубликовано в телеграм-канале МВД Беларуси.
Авария случилась в пятницу, 24 июля, примерно в 08.00 на 12-м километре автодороги Осиповичи — Барановичи. По предварительный данным, 20-летний водитель грузовика МАЗ на закруглении дороги не справился с управлением. В результате транспортное средство опрокинулось.
— Находившиеся в кузове автомобиля 21-летний и 26-летний пассажиры погибли на месте. Еще 15 человек доставлены в больницу, — сообщил Гаркуша.
МВД сделало заявление по поводу ДТП с МАЗ под Осиповичами, где погибли военные. Фото: скриншот с видео МВД Беларуси.
Тем временем СК расследует гибель военных в жестком ДТП с МАЗ под Осиповичами.
Ранее МВД показало фото и видео с места смертельного ДТП машины военнослужащих.