МВД сделало заявление после смертельного ДТП с военными под Осиповичами

Авария случилась в пятницу, 24 июля, примерно в 08.00 на 12-м километре автодороги Осиповичи — Барановичи. По предварительный данным, 20-летний водитель грузовика МАЗ на закруглении дороги не справился с управлением. В результате транспортное средство опрокинулось.