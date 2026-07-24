Дурное воспитание. Пенсионерка ударила девушку бутылкой на детской площадке

Скандальную историю активно обсуждают волгоградцы. Пожилая женщина, которой не понравился разговор двух подруг на детской площадке, сначала сделала им замечание, а затем разбила одной из женщин лицо стеклянной бутылкой. Теперь молодая мама требует наказания для своей обидчицы и убеждена, что пенсионерка должна понести уголовное наказание. Подробности в материале vlg.aif.ru.
Вернулась с бутылкой: пенсионерке не понравилась беседа молодых подруг.
Волгоградка, не сдерживаясь в выражениях, рассказала на видео: 2 июля она вышла вечером погулять с ребёнком и своей подругой. Они присели на скамейку, пока малыш играл, и стали обсуждать свои проблемы.
«Стоявшая в полутора метрах от нас женщина услышала наш разговор, который ей очень не понравился. Она подошла к нам и заметила: слова могут долететь до её внука», — вспоминает горожанка.
Пенсионерке молодая женщина ответила, возможно, не самым вежливым образом — посоветовала не подслушивать чужие беседы. Тем более что подруги не повышали голоса. Но та продолжала, по словам волгоградки, «выносить им мозг».
«Мы сначала культурно попросили её отойти от нас и заниматься своим внуком. Она отошла. Но через пару минут вернулась со стеклянной бутылкой воды. Я ответила уже грубо, сказала, чтобы она шла далеко и надолго», — признаётся участница конфликта.
В ответ пожилая женщина сначала плеснула в лицо нарушительницам её спокойствия воду, а затем ударила бутылкой одну их них по лицу.
«Должна ответить»: горожанка требует наказания для распустившей руки бабушки.
Дальше события развивались как в комедийном детективе. Пенсионерка убегала от пытавшейся её поймать молодой женщины по всей детской площадке. Дети рыдают, наблюдая за скандалом. Все в шоке.
«Услышав крик моего ребёнка, я всё бросила, подошла к нему. Наклоняюсь — с меня течёт кровь, в крови всё лицо. Женщина в это время берёт внука за руку и уходит в неизвестном направлении», — продолжает рассказ волгоградка.
Вечер закончился для неё в больнице, где ей наложили два шва. Следующим шагом стало обращение в полицию. На видео ни потерпевшая, ни её подруга происходящее не снимали: всё произошло слишком неожиданно для них.
«Однако инцидент должен был попасть на камеры видеонаблюдения, если, конечно, они были подключены — площадка совсем новая. Если пенсионерка “засветилась” на камеры, её будет несложно найти. А призвать эту женщину к уголовной ответственности просто необходимо. Сама я готова ответить за нецензурные слова, которые произнесла в запале», — говорит горожанка.
«Переходят границы»: что думают волгоградцы.
Волгоградцы, обсуждающие инцидент, разделились надвое. Одни поддерживают молодую маму, другие — пожилую пенсионерку.
«Ей было страшно, что разговор двух взрослых женщин может услышать внук. А после такой потасовки бабушке за мальчика не страшно? Да и не только его — всех детей на площадке перепугали», — высказывает своё мнение одна из горожанок.
«Представляю, как эта молодая мама бабушке отвечала… Мат скорее всего стоял в общественном месте, на детской площадке… В детстве за такие слова взрослые по губам били, а теперь — бутылкой по лицу!», — возмущена другая.
«Заживёт! Зато какая память останется!», — иронизирует мужчина.
«Иногда бабушки — божьи одуванчики — переходят всё границы. И с чего вы взяли, что замечание от бабушки было за мат? Возможно, были другие взрослые разговоры, но какое вообще кому дело, кто о чем разговаривает? Можно было просто не слушать. Зачастую пожилые люди только и делают, что пытаются подслушать чужие разговоры, так как их жизнь скучна на пенсии», — делает выводы ещё один комментатор.
Официально:
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Федотов:
«В данном случае многое зависит от квалификации произошедшего. Так, если пострадавшая получила незначительные ушибы, то действия пожилой женщины, скорее всего, не подпадут под уголовную ответственность. Если же молодая волгоградка получила неизгладимое обезображивание лица, которое потребует хирургического вмешательства, то, возможно, действия второй участницы конфликта будут квалифицированы как тяжкий вред здоровью, а это уже 111-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации».