Пенсионерка ударила девушку бутылкой на детской площадке

«Иногда бабушки — божьи одуванчики — переходят всё границы. И с чего вы взяли, что замечание от бабушки было за мат? Возможно, были другие взрослые разговоры, но какое вообще кому дело, кто о чем разговаривает? Можно было просто не слушать. Зачастую пожилые люди только и делают, что пытаются подслушать чужие разговоры, так как их жизнь скучна на пенсии», — делает выводы ещё один комментатор.