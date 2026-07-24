Уголовное дело возбудили после пожара в многоквартирном доме на улице Искры

Пожар произошел в ночь с 22 на 23 июля текущего года. По версии следствия, местный житель, который был ранее судим за преступление против личности, поджег бумагу в подъезде дома с жильцами: погибла 73-летняя женщина и пострадал мужчина, его с ожогами доставили в больницу. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений).