Уголовное дело возбудили после пожара в многоквартирном доме на улице Искры

Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге многоквартирного деревянного дома на улице Искры в Нижнем Новгороде. В результате пожара погибла женщина, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.
Пожар произошел в ночь с 22 на 23 июля текущего года. По версии следствия, местный житель, который был ранее судим за преступление против личности, поджег бумагу в подъезде дома с жильцами: погибла 73-летняя женщина и пострадал мужчина, его с ожогами доставили в больницу. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений).
«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в СК.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, мужчину уже доставили в следственные органы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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