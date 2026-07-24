В Челябинске задержаны подозреваемые в мошенничестве при продаже техники из ОАЭ

Суд Центрального района Челябинска арестовал двоих мужчин, подозреваемых в мошенничестве при продаже техники из ОАЭ. По версии следствия, они брали с клиентов полную предоплату за гаджеты, которые якобы поставляли из-за рубежа, но деньги присваивали, сообщает пресс-служба ведомства.
От мошенничества пострадали уже более 1000 человек из Челябинской и других областей.
Одного из фигурантов задержали в Челябинске, второго оперативники нашли в Краснодаре и доставили в областной центр. Обоих отправили под стражу на два месяца.
Сейчас полиция устанавливает других возможных участников схемы и проверяет, не легализовали ли задержанные деньги, полученные преступным путем.
Ранее ИА «Первое областное» рассказывало одну из историй пострадавших из Челябинска. Парень и девушка потеряли 140 тысяч рублей, сделав заказ в магазине PROstore & PROtechno.