В Ростове завели дело после массовой драки в районе рынка Темерник

Полицейские Ростова-на-Дону выяснили личности семи участников драки, произошедшей в ночь с 22 на 23 июля в районе рынка «Восточный» (Темерник). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— Участники конфликта были доставлены в отдел полиции. Установлен зачинщик драки — молодой человек 24 лет. В настоящее время он задержан, — рассказали в полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают личности других участников произошедшего. Следователи МВД завели уголовное дело статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Ведется расследование.
Напомним, ситуацию начали выяснять после публикаций в соцсетях. Очевидцы сообщили о драке, в которой участвовали около десяти человек. Причины ночной разборки неизвестны.
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