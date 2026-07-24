Лжесотрудник ФСБ обманул жительницу Дзержинска на 15 миллионов рублей

В Дзержинске местная жительница стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 15 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
С конца апреля по июнь мужчина звонил ей, представлялся сотрудником ФСБ и под разными предлогами убеждал передавать деньги при личных встречах.
Женщина трижды встречалась с аферистом в Дзержинске и Нижнем Новгороде, каждый раз отдавая крупные суммы. В итоге она потеряла не только личные накопления, но и выплату, полученную за погибшего супруга.
Полицейские задержали подозреваемого — им оказался житель Нижнего Новгорода, уже фигурант другого уголовного дела по аналогичному преступлению. Мужчина допрошен, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
Полиция напоминает: сотрудники банков не просят переводить деньги на «безопасные счета» и не запрашивают коды по телефону. При подобных звонках нужно немедленно положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк.
Ранее сообщалось, что нижегородка перевела на «безопасный счет» свыше 5 млн рублей.