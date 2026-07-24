На 3,5 года в колонию отправили воронежца за выстрел в прохожего

56-летнего жителя Железнодорожного района Воронежа отправили в колонию за трельбу на улице. Инцидент произошел в августе 2025 года. Мужчина месяцем ранее нашел оружие и патроны к нему и почти сразу воспользовался опасной находкой для устрашения. Ему не понравилась шумная компания, и воронежец сначала дважды выстрелил в воздух, а потом — в одного из молодых людей, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью.
Виновного осудили по трем статьям — за незаконное хранение огнестрельного оружия, хулиганство с применением оружия и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.
— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 года в колонии общего режима, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.