На 3,5 года в колонию отправили воронежца за выстрел в прохожего

56-летнего жителя Железнодорожного района Воронежа отправили в колонию за трельбу на улице. Инцидент произошел в августе 2025 года. Мужчина месяцем ранее нашел оружие и патроны к нему и почти сразу воспользовался опасной находкой для устрашения. Ему не понравилась шумная компания, и воронежец сначала дважды выстрелил в воздух, а потом — в одного из молодых людей, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью.