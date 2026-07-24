Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черноморский район Крыма полностью признан зоной чрезвычайной ситуации

Жители получат компенсации за длительные отключения электричества и воды.

Источник: Комсомольская правда

Весь Черноморский район Крыма официально признан зоной чрезвычайной ситуации, заявила заместитель председателя Совета министров Республики Крым, министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

«Сегодня весь Черноморский район включен в зону ЧС. Определены границы всех сел по нарушению жизненной деятельности», — сообщила Романовская в эфире телеканала «Крым 24».

Признание района зоной ЧС даст возможность жителям, которые сталкиваются с длительными перебоями в электроснабжении и водоснабжении, обращаться за компенсациями и социальными выплатами.

Романовская отметила, что в населенных пунктах работают комиссии по приему заявлений, чтобы местные жители могли получить помощь и поддержку от государства.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше