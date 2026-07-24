В Челябинской области аферисты выманили у матери погибшего бойца СВО 6 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Циничное преступление зафиксировали в Копейске. Там в полицию обратилась мать погибшего военнослужащего, участвовавшего в специальной военной операции.
Обман начался со звонка якобы сотрудника правительственного аппарата региона. Собеседник сообщил о скором вручении ордена и выплате в связи с гибелью сына. Злоумышленники владели персональными данными копейчанки, что обеспечило доверительное общение.
Под предлогом оформления документов мошенники запросили ИНН. Несмотря на возникшие сомнения, после получения в мессенджере фотографии якобы ордена и официального приглашения женщина переслала реквизиты.
Далее в схему включились псевдопредставители портала «Госуслуги» и правоохранительных органов. Они убедили горожанку в том, что первый звонок был от аферистов и теперь ее деньги находятся под угрозой. Чтобы «спасти» накопления, ей приказали срочно снять наличные со счетов. На протяжении нескольких дней злоумышленники полностью контролировали поведение женщины: давали инструкции перед походом в банк, придумали легенду для кассиров, требовали каждые два часа выходить на связь и вели круглосуточную видеослежку через мессенджер.
«Под предлогом декларирования и проверки купюр к дому потерпевшей направили курьера, которому она передала все наличные. Напоследок лжесиловики запретили женщине обращаться в местную полицию и выходить из дома без их разрешения. Подозрения возникли лишь после того, как звонившие стали общаться с ней агрессивно и грубо», — отметили в региональном Главке МВД.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество). Полицейские проводят комплекс спецмероприятий по установлению и задержанию преступников.