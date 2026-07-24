В Челябинской области аферисты выманили у матери погибшего бойца СВО 6 млн

Далее в схему включились псевдопредставители портала «Госуслуги» и правоохранительных органов. Они убедили горожанку в том, что первый звонок был от аферистов и теперь ее деньги находятся под угрозой. Чтобы «спасти» накопления, ей приказали срочно снять наличные со счетов. На протяжении нескольких дней злоумышленники полностью контролировали поведение женщины: давали инструкции перед походом в банк, придумали легенду для кассиров, требовали каждые два часа выходить на связь и вели круглосуточную видеослежку через мессенджер.