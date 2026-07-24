«Дневник зверя». Маньяк Ершов записывал все убийства в тетрадь

В 1992—1995 годах Красноярск сотрясала череда жестоких убийств и изнасилований. Горожане боялись выходить на улицы: в парках, подъездах и на пустырях орудовал маньяк, получивший прозвища «Красноярский зверь» и «Красноярский Чикатило». Его жертвами стали 19 человек, ещё 8 едва выжили. А в его квартире нашли дневник, в котором он скрупулёзно записывал все свои преступления. Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Детство, которое сломало.
Вадим Ершов родился 15 февраля 1973 года в Кировской области. Семья была неблагополучной: родители часто скандалили и пили. Отец страдал шизофренией и лечился в психиатрической больнице. Мать сбежала от мужа, забрав младшую сестру, а Вадима оставила с больным отцом. После самоубийства отца мальчик переехал к матери в Красноярский край, но её новый образ жизни — распутство, постоянная смена сожителей — снова сделала жизнь подростка невыносимой.
В школе Ершов был замкнут и не умел постоять за себя, поэтому одноклассники часто издевались над ним. Девочки игнорировали и насмехались, из-за чего в нем развилась ненависть к женщинам.
В мае 1991 года Ершова призвали в армию. Служба на Дальнем Востоке стала точкой невозврата. Он столкнулся с дедовщиной — однажды не выдержал и напал на обидчика: ударил его кирпичом и ножом, после чего дезертировал и вернулся в Красноярск.
Три года ада.
Вскоре Ершов совершил первое преступление — изнасиловал 16-летнюю учащуюся ПТУ на берегу Енисея, но оставил её в живых. 28 июня 1992 года началась череда убийств: жертвой стала 42-летняя работница общепита. Ершов изнасиловал и забил её палкой насмерть, писала газета «Московский Комсомолец».
За три года он совершил более 70 преступлений — 19 убийств (15 из них — после изнасилований), 8 покушений и около 40 разбойных нападений. Один из следователей вспоминал: «У меня сложилось впечатление, что он убивал, чтобы скрыть следы преступлений. Как посуду помыть… Зверь, он и есть зверь, чисто звериные преступления».
Всё записывал.
Арестовали Ершова случайно. 29 октября 1995 года он напал на 16-летнюю девушку в подъезде, пытаясь снять золотую цепочку. Крики услышали родственники. Отбиваясь от преследователей ножом, маньяк попытался скрыться, но одна из местных жительниц ударила его огнетушителем по голове. Приехавший наряд милиции доставил Ершова в РОВД.
Первоначально он отказывался давать показания, называл вымышленное имя и утверждал, что бомжует. Но улики в его жилье были неопровержимы: два ножа (которые он называл «перьями»), вещи жертв и их паспорта.
Главной находкой стал дневник-таблица. Ершов скрупулёзно записывал каждое нападение, используя шифр:
Прописная «П» — преступление совершено заводским техническим ножом;
Жирная «п» — убийство столовым ножом;
«р» — преступление совершено руками или палкой;
«р» или «т» — исход: ранение или труп.
Он отмечал пол жертвы, место и год преступления. Исход каждого нападения он проверял по новостям, а затем возвращался на места преступлений и наблюдал за работой оперативников.
Суд и пожизненное.
В июне 1998 года Сибирский окружной военный суд приговорил Ершова к смертной казни. Уголовное дело насчитывало 43 тома. Во время зачитывания приговора маньяк, обычно спокойный, потерял сознание. Интересно, что по трём его убийствам уже были осуждены невиновные люди.
Из-за моратория на смертную казнь приговор заменили на пожизненное. Вадим Ершов отбывает наказание в колонии «Чёрный дельфин» в Оренбургской области. Казнь маньяка так и не состоялась — и Красноярский зверь остался жив. Но его история навсегда останется одной из самых страшных в криминальной летописи города.