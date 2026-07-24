Маньяк Ершов записывал все убийства в тетрадь

За три года он совершил более 70 преступлений — 19 убийств (15 из них — после изнасилований), 8 покушений и около 40 разбойных нападений. Один из следователей вспоминал: «У меня сложилось впечатление, что он убивал, чтобы скрыть следы преступлений. Как посуду помыть… Зверь, он и есть зверь, чисто звериные преступления».