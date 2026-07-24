Намоленные места. Прожорливый вредитель грозит убить урожай яблок на юге

Такого нашествия прыгучих, кусачих и летающих монстров как в этому году юг России не припомнит давно. То ядовитый жук-пришелец из Азии пробирается на поля и пляжи, то во дворах из тёмных углов выползают гигантские сколопендры, то чёрные тучи саранчи накрывают поля. В голову даже закрадываются невольные ассоциации с казнями египетскими.
Целых три вида моли активизировались в центральных и южных регионах страны, а также за Уралом. Крылатые чудища атакуют дачи и квартиры россиян, уничтожая листву на деревьях. После нападения ветки черемух, яблонь, рябин и сирени остаются голыми и безжизненными. Чем это грозит садам, и правда ли моль способна сожрать целый диван выяснил rostov.aif.ru.
Минирует листья.
Масштаб проблемы ощущается по всей стране. Например, в Иркутской области вредителем заселено около 79% обследованных насаждений. А на юге — в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму — насекомые чувствуют себя особенно вольно. По словам учёных, тёплый климат и обилие кормовой базы создают идеальные условия для массового размножения.
«Помеченную» зелень легко распознать: на ветках появляется паутина, а листва желтеет и сохнет раньше времени. При этом важно различать виды вредителей, так как стратегия борьбы и степень опасности для человека у них отличаются.
Кандидат биологических наук Михаил Арбатский в беседе с rostov.aif.ru поясняет, что три вида моли, которые навели шумиху в СМИ, — совершенно разные.
По словам эксперта, тополевая моль-пестрянка — это наносит массовый вред городским деревьям. Она прогрызает в листьях ходы-мины, из-за чего листва опадает уже в середине июля.
«Для человека тополевая моль не опасна: она не кусается, не переносит болезней, не портит продукты или мебель, но в период массового лёта бабочки тучами залетают в квартиры, облепляют окна и занавески, пачкают плафоны светильников. Это доставляет скорее психологический и бытовой дискомфорт», — успокаивает биолог.
Иная ситуация с яблонной и черёмуховой горностаевыми молями. Это уже настоящие вредители садов и лесополос.
«Вред серьёзный: уже при 15−30 минах на одном листе урожайность яблони падает на 50−60%, плоды теряют вкус, а деревья становятся менее морозоустойчивыми. Черёмуховая моль сильнее всего бьёт по черёмухе, но повреждает также рябину, боярышник и сирень», — отмечает Арбатский.
Четыре поколения.
Биолог Никита Степанов сообщил rostov.aif.ru, как определить вредителя. Яблонная моль, говорит эксперт, представляет собой небольшую белую бабочку с чёрными точками на крыльях. Наиболее опасны её гусеницы, которые весной выходят из зимующих кладок и активно питаются молодыми листьями.
Черёмуховая моль отличается высокой прожорливостью. Весной она формирует большие колонии, оплетая ветви плотной паутиной.
«Иногда дерево выглядит так, будто оно покрыто белым налётом или обмотано коконом. Это проделки черёмуховой моли. Главная особенность этого вида — способность быстро увеличивать численность при благоприятной погоде», — поясняет Степанов.
Тополевая моль, по словам эксперта, действует иначе: её личинки развиваются внутри листа. Характерный признак поражения — появление светлых пятен или извилистых ходов, которые видны на просвет.
Чем спасать сад?
Биологи объясняют нынешние вспышки сочетанием жаркой погоды и природной способности насекомых к размножению.
«Черёмуха и большинство лиственных пород способны восстановить листву за три-четыре недели даже после нескольких лет сильного объедания. Важно понимать, что химическая обработка имеет смысл только в стадии гусениц — в мае и начале июня. Позже она бесполезна», — констатирует Михаил Арбатский.
Для частных садов специалист советует не заливать всё инсектицидами, а применять более щадящие методы.
Биолог Сабина Адилханова поведала rostov.aif.ru, что меры борьбы с яблонной молью включают собирание весной побуревших молодых листочков, в которых находятся гусеницы, собирание коконов руками или шестами с развилком на конце.
«Надо учитывать, что химические средства — не самый эффективный метод борьбы при распространении на обширных территориях. Малоэффективно и отряхивание деревьев», — констатировала она.
Главное, на что обращают внимание все учёные: для человека и домашних животных ни один из этих видов угрозы не представляет.