Коррупция в башкирском вузе: замдиректора университета уволили за взятки

С 2023 по 2025 год чиновник получал деньги от представителей двух компаний, которые занимались уборкой помещений и территории учебного заведения. За это он без возражений подписывал акты выполненных работ. Деньги поступали на его банковский счет. За два года мужчина получил таким образом более 355 тысяч рублей.