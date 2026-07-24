«Сил и стойкости». Пермяки соболезнуют Кирову, где от атаки ВСУ погибли люди

24 июля 2026 года в соседнем с Пермским краем Кирове ракетному удару подверглось одно из предприятий города. В результате атаки пострадали 32 человека, из них шестеро погибли на месте. Губернатор и жители Пермского края выразили соболезнования родным и близким погибших. Подробнее о том, что произошло в Кирове 24 июля и как развиваются события, — в материале сайта perm.aif.ru.