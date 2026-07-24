«Сил и стойкости». Пермяки соболезнуют Кирову, где от атаки ВСУ погибли люди

24 июля 2026 года в соседнем с Пермским краем Кирове ракетному удару подверглось одно из предприятий города. В результате атаки пострадали 32 человека, из них шестеро погибли на месте. Губернатор и жители Пермского края выразили соболезнования родным и близким погибших. Подробнее о том, что произошло в Кирове 24 июля и как развиваются события, — в материале сайта perm.aif.ru.
Ракетный удар в Кирове: последние новости.
О том, что ракета ударила по одному из предприятий Кирова, стало известно в 10:54. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. Глава региона с сожалением уточнял, что в результате атаки есть пострадавшие.
Спустя почти четыре часа, в 14:47, Александр Соколов раскрыл подробности произошедшего. Жертвами удара стали шесть человек, ещё 26 получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
«Выражаю слова глубокой скорби и соболезную родным и близким погибших. Всем семьям правительство Кировской области окажет всемерную поддержку», — написал губернатор Кировской области.
Александр Соколов также рассказал, что сейчас пожар на предприятии потушен. Оперативные службы занимаются устранением последствий после атаки: восстановлено водоснабжение и подача электричества. Сейчас специалисты обследуют близлежащие жилые дома. После завершения проверки будет принято решение об оказании помощи жителям, чьё имущество могло пострадать.
Сил и стойкости.
К соболезнованиям присоединился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
«Жителям Кировской области желаю сил и стойкости. Пермский край скорбит вместе с вами», — написал глава региона.
Жители Пермского края также обратились к кировчанам со словами поддержки. Люди по всему региону выразили свои соболезнования, разделяя тяжесть утраты и поддерживая тех, кого коснулась эта трагедия.
«Ужасная трагедия. Киров рядом, мы все воспринимаем это как свою боль. Светлая память погибшим, сил и терпения родным. Пусть все пострадавшие скорее поправляются», «Нет слов… От всей души соболезную близким погибших. Пусть у всех пострадавших будет крепкое здоровье и восстановление. Держитесь, Киров», «Страшная новость… От Пермского края искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написали пермяки в социальных сетях.
Ракетная опасность в Пермском крае.
24 июля на территории Пермского края вводили режим «Ракетная опасность». Одновременно в Перми был объявлен план «Ковёр» радиусом 100 километров, а аэропорт Большое Савино временно закрыли. В краевой столице завыли сирены, а по громкоговорителям жителей предупредили о воздушной тревоге.
Спустя два часа оба режима были отменены. К счастью, никаких происшествий за это время не произошло. Подробнее о ракетной опасности в Пермском крае — в материале сайта perm.aif.ru.