Бастрыкину доложат о разрушающемся доме на улице Сухарной в Новосибирске

В Новосибирске жители дома на улице Сухарной жалуются на ужасное состояние здания. Дом построили в 1958 году, и он постепенно разрушается. Кровля течет, из-за этого квартиры затапливает, есть риск, что потолки обрушатся. При этом дом до сих пор не признали аварийным. Ремонт никто не делает. А с 2023 года здание вообще не обслуживает ни одна управляющая компания. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.
Люди обращались в разные инстанции, но безрезультатно. Среди жильцов есть инвалиды, пенсионеры и семьи с детьми.
Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю местного управления Антону Бадулину представить доклад о ходе проверки и о том, какие меры принимают для защиты прав жильцов. Контролировать выполнение поручения будут в центральном аппарате.