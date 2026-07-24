Бастрыкину доложат о разрушающемся доме на улице Сухарной в Новосибирске

В Новосибирске жители дома на улице Сухарной жалуются на ужасное состояние здания. Дом построили в 1958 году, и он постепенно разрушается. Кровля течет, из-за этого квартиры затапливает, есть риск, что потолки обрушатся. При этом дом до сих пор не признали аварийным. Ремонт никто не делает. А с 2023 года здание вообще не обслуживает ни одна управляющая компания. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.