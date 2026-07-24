«Затруднительно и небезопасно»: Бастрыкин взял на контроль дело о детсаде в Башкирии

— Ежедневное сопровождение детей затруднительно и небезопасно. При этом граждане опасаются дальнейшего закрытия корпуса учреждения. Многочисленные обращения местных жителей, в числе которых многодетные семьи и семьи участников СВО, в различные инстанции результатов не принесли, — сообщает Следком.