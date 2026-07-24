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«Затруднительно и небезопасно»: Бастрыкин взял на контроль дело о детсаде в Башкирии

Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о детсаде в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нарушении прав детей из Башкирии. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

Жители поселка Приютово опубликовали видеообращение в социальной сети. Они рассказали, что один из корпусов местного детского сада пришел в негодность — кровля и стены повреждены.

— Ежедневное сопровождение детей затруднительно и небезопасно. При этом граждане опасаются дальнейшего закрытия корпуса учреждения. Многочисленные обращения местных жителей, в числе которых многодетные семьи и семьи участников СВО, в различные инстанции результатов не принесли, — сообщает Следком.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК Башкирии Марату Галиханову доложить о ходе расследования.

СК