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В крымской больнице умер инвалид: по делу доложат Бастрыкину

Бастрыкин дал ряд поручений по делу о смерти инвалида в больнице в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу о смерти инвалида в больнице в Армянске.

К Бастрыкину обратилась жительница Армянска. Горожанка рассказала, что в мае 2023 года состояние ее брата-инвалида ухудшилось. Мужчине не раз вызывали скорую, но в госпитализации ему отказывали. В июне крымчанин поступил в одно из медучреждений.

«Было проведено лечение, и, несмотря на отсутствие положительной динамики, через несколько дней он был выписан», — рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что в июле состояние мужчины вновь ухудшилось. Его опять положили больницу. Лекарства, которые назначили пациенту, вызвали у него аллергию. Через некоторое время инвалид скончался. Расследование уголовного дела приняло затяжной характер. К ответственности никого не привлекли.

Бастрыкин затребовал доклад о причинах допущенной волокиты. Кроме того, руководитель Следкома поручил принять меры к завершению расследования в кратчайшие сроки, а также представить доклад.

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