В Иркутской области задержали 11 участников ОПГ за организацию проституции

«Правоохранителями были задержаны два лидера и девять активных участников организованной группы в возрасте от 22 до 45 лет. Один из руководителей преступной группы пытался скрыться, однако был задержан по пути следования в Монголию. По ходатайству следствия 9 фигурантов судом заключены под стражу, двоим избран домашний арест», — говорится в сообщении.