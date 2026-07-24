Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале инспектор ДПС спас девочку, которую затягивало в водосбросный шлюз

В Свердловской области лейтенант полиции спас девочку-подростка, которую начало затягивать в шлюз в водоеме близ села Бутка.

«Сотрудник был дома в свой выходной день, услышал со стороны плотины детские крики и побежал на помощь», — сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. — Школьница из последних сил удерживалась на поверхности, уцепившись рукой за металлическую конструкцию шлюза".

Инспектор ДПС подоспел вовремя и вытащил ее.

13-летняя жительница Екатеринбурга приехала в гости к бабушке вместе с мамой и старшей сестрой. Они прогуливались у водоема, когда под ногами у подростка осыпался песчаный берег: она упала в воду, и сильное течение потащило ее к водосбросу.

«Ее семья побежала звать на помощь местных ребят, которые и привлекли внимание полицейского», — рассказал Горелых.