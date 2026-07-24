На Урале инспектор ДПС спас девочку, которую затягивало в водосбросный шлюз

13-летняя жительница Екатеринбурга приехала в гости к бабушке вместе с мамой и старшей сестрой. Они прогуливались у водоема, когда под ногами у подростка осыпался песчаный берег: она упала в воду, и сильное течение потащило ее к водосбросу.